Parlamento canadense reconhece "atos de genocídio" russos na Ucrânia

O Parlamento canadense aprovou na quarta-feira por unanimidade uma moção que reconhece os "atos de genocídio (da Rússia) contra o povo ucraniano" e cita evidências de "crimes de guerra e crimes contra a humanidade sistemáticos e em massa".



"Hoje, cada legislador de Câmara dos Comuns apoiou minha moção para reconhecer que a Federação da Rússia está cometendo genocídio contra o povo ucraniano", tuitou a deputada Heather McPherson, do esquerdista Novo Partido Democrático.



A moção afirma que os crimes são cometidos "pelas Forças Armadas da Federação da Rússia, dirigidos pelo presidente Vladimir Putin e outros no Parlamento russo".



As "atrocidades em massa" incluem "instâncias sistemáticas de assassinato intencional de civis ucranianos e a profanação de cadáveres", tortura, estupro e "transferência forçada de crianças ucranianas para o território russo".



Ao aprovar a moção, a Câmara dos Comuns reconheceu que "a Federação da Rússia comete atos de genocídio contra o povo ucraniano", segundo o documento.



O Legislativo ucraniano aprovou uma resolução similar há 10 dias.



Há algumas semanas, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, usou pela primeira vez o termo genocídio para descrever os ataques russos contra a Ucrânia.



Ele seguiu os passos do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que também utilizou a palavra, algo considerado inaceitável por Moscou.



