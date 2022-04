Índia luta contra incêndio em aterro sanitário durante onda de calor

Bombeiros indianos lutavam nesta quinta-feira (28) contra um incêndio iniciado há três dias em um dos grandes aterros sanitários de Nova Délhi, em meio a uma onda de calor extremo no norte del país.



Os meteorologistas afirmaram que a temperatura em Nova Délhi pode alcançar 46 graus nesta quinta-feira. As autoridades divulgaram um alerta e recomendaram que as pessoas vulneráveis permaneçam em casa.



Quatro brigadas com 30 bombeiros lutavam contra as chamas em um aterro sanitário de difícil acesso, informou o comandante doos bombeiros da capital.



A megacidade de mais de 20 milhões de habitantes carece de infraestruturas modernas para tratar as 12.000 toneladas de resíduos que produz diariamente.



Três incêndios foram declarados em menos de um mês no maior aterro da capital, Ghazipur, uma montanha de lixo de 65 metros.