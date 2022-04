O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, fez um apelo para que a Rússia "aceite cooperar" com a investigação do Tribunal Penal Internacional (TPI) por possíveis crimes de guerra cometidos na Ucrânia.



"Quando vemos este lugar horrível, entendo como é importante ter uma investigação completa e estabelecer as responsabilidades", declarou Guterres, durante uma visita a Bucha, localidade do subúrbio de Kiev onde os ucranianos acusam os russos pela morte de civis durante a ocupação da região em março.



"Peço à Rússia que aceite cooperar com o TPI", afirmou.