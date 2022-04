Biden viajará em maio para a Coreia do Sul e o Japão

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará a Coreia do Sul e o Japão de 20 a 24 de maio, informou nesta quarta-feira (27) a Casa Branca.



O objetivo da viagem é "aprofundar as alianças entre nossos governos, nossas economias e nossos povos" e "avançar no firme compromisso" dos Estados Unidos com uma região Ásia-Pacífico "livre e aberta", diz o comunicado.



Biden se reunirá com o novo presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, que assume o cargo em 10 de maio, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.



Em Tóquio, Biden também se reunirá com os líderes dos países membros do grupo "Quad" (EUA, Austrália, Índia, Japão). Criada em 2007, a aliança foi retomada em 2017 para combater a influência chinesa na região.



O governo Biden considera a região Ásia-Pacífico como o coração de sua política exterior e de defesa para frear a expansão da China, acusada de querer controlar as vias comerciais internacionais.



As duas maiores economias mundiais duelam no que diz respeito a comércio, direitos humanos e o que Biden chama de luta entre autocracias e democracias.



Enquanto isso, a Coreia do Norte realiza uma série de testes armamentícios sem precedentes, como o lançamento de um míssil balístico intercontinental (ICBM) de logo alcance, suscitando a preocupação da comunidade internacional.



Temores relacionados à China, assim como aos testes militares da Coreia do Norte, têm sido ofuscados desde o final de fevereiro pela invasão russa da Ucrânia.



A Índia e vários países da região temem que a crise ucraniana faça com que Washington perca interesse na região Ásia-Pacífico.