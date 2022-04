Um general reformado do exército da Colômbia admitiu a culpa nesta quarta-feira (27) como máximo responsável pelo assassinato de mais de cem civis por militares que os apresentaram como guerrilheiros mortos em combate.



Apesar de ter agido "por omissão, assumo esta responsabilidade jurídica (...) em busca de que o povo colombiano nunca mais, nunca mais!, volte a viver estes momentos abomináveis", disse o general Paulino Coronado ao fim de uma audiência histórica perante as vítimas e o tribunal de paz na cidade de Ocaña, fronteiriça com a Venezuela.