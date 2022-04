Presidente turco defende prisão perpétua contra opositor

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiterou na noite desta quarta-feira (27) suas acusações contra o mecenas Osman Kavala, condenado na segunda à prisão perpétua, apesar dos pedidos de libertação dos países ocidentais.



"Foi proferido um veredicto a propósito de um indivíduo que incomodou muito em alguns meios", disse Erdogan, cujo país é alvo de um processo de sanção por parte do Conselho da Europa devido a este caso.



"Está feito, foi dado o veredicto. Vocês têm que se conformar. Fazendo-o ou não, o veredicto será cumprido", afirmou.



Personalidade da sociedade civil turca, Osman Kavala, de 64 anos, foi condenado nesta segunda à prisão perpétua por tentar depor o governo através do financiamento das manifestações contra o governo no chamado "movimento de Gezi" de 2013.



O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) condenou Ancara em 2019 pela prisão de Kavala, que segundo a corte, visava "silenciar" o mecenas e, "com ele, a todos os defensores dos direitos humanos".



Estados Unidos, Alemanha, França e vários altos funcionários da União Europeia denunciaram a condenação de Kavala e pediram sua libertação.