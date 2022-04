Petróleo tem dia de volatilidade e fecha em leve alta

Os preços do petróleo fecharam em leve alta nesta quarta-feira, reagindo ao anúncio da suspensão das entregas de gás russo à Bulgária e Polônia e à divulgação das reservas de petróleo bruto dos Estados Unidos.



O barril de Brent para entrega em junho subiu 0,31%, a US$ 105,32. Já o WTI para o mesmo mês subiu para 102,02 dólares o barril.



"O petróleo bruto oscilou entre perdas e ganhos depois que a Rússia cortou o fluxo de gás natural para a Polônia e a Bulgária, o que agravou a crise energética na Europa", disse Bart Melek, da TD Securities. "Essa ação exerce uma nova pressão de alta sobre os preços do petróleo e do gás", resumiu Susannah Streeter, analista da Hargreaves Lansdown.



Os preços do petróleo bruto mudaram de tendência na metade do dia, quando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu que a Bulgária e a Polônia seriam abastecidas "por seus vizinhos da União Europeia", o que acalmou o mercado.