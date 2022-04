A Meta obteve US$ 7,47 bilhões de lucro líquido no primeiro trimestre do ano, resultado que caiu 21% em relação ao mesmo período de 2021, mas melhor do que o esperado pelo mercado.



Wall Street esperava piores resultados da controladora do Facebook e Instagram no contexto da guerra na Ucrânia, inflação e dificuldades com as autoridades reguladoras.



O grupo californiano publicou nesta quarta-feira (27), após o fechamento dos mercados, um volume de negócios de cerca de US$ 28 bilhões (+7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado).



Nas operações após o fechamento da bolsa, suas ações subiram 12%.



