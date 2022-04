Suspensão de tarifas da UE ajudará a 'manter' economia da Ucrânia, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta quarta-feira (27), que a proposta da União Europeia (UE) de suspender a cobrança de tarifas aduaneiras aos produtos ucranianos permitirá "manter" a atividade econômica de seu país frente à invasão russa.



Essa iniciativa "nos permitirá manter ao máximo a atividade econômica na Ucrânia e preservar nossa produção nacional", disse Zelensky em um vídeo difundido no Telegram.



A Comissão Europeia, o órgão executivo da UE, propôs nesta quarta suspender, por um ano, as tarifas para a importação de produtos ucranianos.



A ideia foi concebida para "impulsionar as exportações da Ucrânia à UE. Ajudará a aliviar a difícil situação dos produtores e exportadores ucranianos diante da invasão militar da Rússia", assinalou a Comissão em comunicado.



A proposta deve ser avaliada agora pelos deputados do Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu, que é formado pelos 27 países-membros do bloco.