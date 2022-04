Prefeito de Lima é destituído inesperadamente

As autoridades eleitorais do Peru destituiram de forma surpreendente o prefeito de Lima, Jorge Muñoz, nesta quarta-feira (27), piorando a turbulência política vivida por um país conhecido por destituir frequentemente seus presidentes.



Advogado e político de centro-direita de 60 anos, Muñoz foi destituído sem direito a apelação por ter infrigido a Lei Orgânica de Municipalidade ao integrar simultaneamente o diretório da empresa estatal de água potável de Lima, Sedapal, segundo o Júri Nacional de Eleições, JNE.



"Estabeleço vacância da autoridade municipal", indicou o JNE em sua página na web.



"Agradeço pelas demonstrações de solidariedade nestes momentos difíceis", reagiu o prefeito no Twitter, considerado um potencial candidato presidencial em 2026.



"Ninguém pode ser sancionado por querer ajudar, este tribunal corrupto fez isso", acrescentou Muñoz, ao lembrar que ele se integrou ao diretório da Sedapal quando a empresa enfrentava uma "emergência" que afetou milhares de limenhos.



O JNE tomou a decisão após uma denúncia apresentada pelo cidadão Carlos Hinostroza, que pediu em 2021 a destituição do prefeito no Conselho Municipal de Lima, mas este barrou o processo. Ele então recorreu ao Júri Eleitoral.