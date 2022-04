Ataque israelense na Síria deixa 10 mortos

Dez combatentes, incluindo seis soldados sírios, morreram em bombardeios aéreos israelenses perto de Damasco, no ataque mais letal desde o início do ano, informou, nesta quarta-feira (27), uma organização que monitora o conflito na Síria.



Uma fonte militar síria confirmou para a agência oficial do regime, SANA, a morte de quatro soldados.



"O inimigo israelense realizou um ataque aéreo ao amanhecer, disparando vários mísseis a partir de Tiberíades [nordeste de Israel] contra diversas posições nos arredores de Damasco", explicou a fonte militar.



"Nossa defesa antiaérea abateu vários mísseis e a investigação indica que quatro soldados morreram, três ficaram feridos e danos materiais foram constatados", acrescentou.



Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), afirmou que cinco soldados sírios morreram durante o ataque e que um sexto morreu depois pelos ferimentos.



Também explicou que os outros quatro mortos eram membros de milícias pró-Irã. Contudo, não foi possível verificar no momento a nacionalidade desses combatentes.



Além disso, o OSDH explicou que oito pessoas ficaram feridas no ataque noturno de Israel contra cinco posições diferentes.



O OSDH indicou que um depósito de munições e vários postos ligados à presença militar iraniana na Síria foram parte dos alvos do ataque israelense.



Desde o início da guerra civil no país árabe em 2011, Israel executou centenas de ataques aéreos no país contra posições do exército, assim como das forças apoiadas pelo Irã e de combatentes do grupo libanês Hezbollah.



Israel, de maneira geral, não anuncia cada ataque, mas já admitiu vários deles desde 2011.



A guerra na Síria provocou a morte de quase meio milhão de pessoas e forçou quase metade da população do país a abandonar suas casas.