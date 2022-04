Secretário-geral da ONU chega à Ucrânia

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, anunciou nesta quarta-feira (27) sua chegada a Kiev, procedente de Moscou, onde falou com o presidente russo Vladimir Putin sobre a guerra entre os dois países.



"Cheguei na Ucrânia, após ter estado em Moscou. Continuaremos trabalhando para ampliar a ajuda humanitária e garantir a retirada de civis das áreas de conflito [na Ucrânia]", afirmou Guterres em sua conta do Twitter.



"Quanto antes essa guerra terminar, melhor será para Ucrânia, Rússia e o mundo", acrescentou.



Durante a conversa com Putin em Moscou, Guterres repetiu seus apelos à Ucrânia e Rússia para que trabalhem juntos em criar corredores humanitários "seguros e eficazes" nas áreas em conflito.



Por sua vez, Putin disse a Guterres que esperava que as negociações pudessem permitir o fim do conflito, desencadeado após a invasão da Ucrânia por tropas russas em 24 de fevereiro.



"Apesar de a operação militar estar se desenvolvendo, continuamos com a esperança na capacidade de alcançar acordos pela via diplomática", disse Putin a Guterres, em comentários transmitidos pela televisão.



Ucrânia e Rússia mantiveram negociações na Turquia, as quais se estagnaram após a descoberta de corpos de civis em áreas próximas a Kiev que eram, até então, ocupadas pelas forças russas.