Casa Branca pede que Congresse aprove lei sobre semicondutores

A secretária americana de Comércio, Gina Raimondo, pediu nesta quarta-feira (27) que o Congresso adote a lei que favorecerá a produção industrial nos Estados Unidos, para evitar que os semicondutores se instalem no exterior em um contexto de escassez destes componentes.



"Não podemos esperar", afirmou em uma audiência no Senado.



O Senado aprovou no final de março um texto, o Chips Act, que permitiria, graças a bilhões de dólares, reforçar a industria nos Estados Unidos diante da concorrência na Ásia, em particular da China, em setores chaves como os microchips.



Um projeto de lei semelhante, o "America COMPETES Act", foi aprovado pela Câmara dos Representantes em fevereiro.



Resta ainda às duas câmaras chegarem a um acordo sobre um texto comum.



"A demanda de microchips aumentou 20% (...). Se não agirmos rapidamente (adotando) o Chips Act, o fabricarão em outro lugar", disse Raimondo.



"Se agirmos rapidamente, construirão aqui, nos Estados Unidos, acrescentou.



Os semicondutores se tornaram essenciais para a vida cotidiana. São utilizados para fabricar automóveis, smartphones, equipes médicas e até mesmo aspiradores de pó.



Com a pandemia, os industriais viram as reservas desses chips cair a um nível alarmante.