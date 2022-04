Prefeito de Lima é destituído de maneira surpreendente

As autoridades eleitorais do Peru destituiram de forma surpreendente o prefeito de Lima, Jorge Muñoz, nesta quarta-feira (27), piorando a turbulência política vivida por um país conhecido por destituir frequentemente seus presidentes.



Advogado e político de centro-direita de 60 anos, Muñoz foi destituído sem direito a apelação por ter infrigido a Lei Orgânica de Municipalidade ao integrar simultaneamente o diretório da empresa estatal de água potável de Lima, Sedapal, segundo o Júri Nacional de Eleições, JNE.



"Estabeleço vacância da autoridade municipal", indicou o JNE em sua página na web.



"Agradeço pelas demonstrações de solidariedade nestes momentos difíceis", reagiu o prefeito no Twitter, considerado um potencial candidato presidencial em 2026.



O JNE tomou a decisão após uma denúncia apresentada pelo cidadão Carlos Hinostroza, que pediu em 2021 a destituição do prefeito no Conselho Municipal de Lima, mas este barrou o processo. Ele então recorreu ao Júri Eleitoral.