Espanha impede navio maltês com carga de embarcação russa de atracar

A Espanha proibiu o acesso territorial a um navio maltês que transportava uma carga de outra embarcação russa, impedida de atracar em portos europeus devido às sanções contra Moscou motivadas pela guerra na Ucrânia, anunciou o governo nesta quarta-feira (27).



A marinha mercante negou a entrada "do navio de bandeira maltesa 'Black Star' em águas territoriais espanholas porque tem evidências de que foi realizada uma transferência de carga do navio russo 'Andrey Pervozvanniy', alvo de medidas restritivas pela UE", informou o Ministério dos Transportes em um comunicado.



As autoridades espanholas já haviam impedido, em 25 de abril, uma escala em Barcelona do 'Andrey Pervozvanniy', devido às sanções da UE contra a Rússia por conta da invasão da Ucrânia.



Um quinto pacote de sanções, adotado em 8 de abril, proibiu embarcações de bandeira russa de atracar em portos da UE, com exceção dos que transportam alimentos, ajuda humanitária ou combustível.



A marinha mercante espanhola foi informada pela Agência Europeia de Segurança Marítima que o "Andrey Pervozvanniy" havia transferido a carga para o 'Black Star' na manhã de 24 de abril, "a 12,5 milhas náuticas a noroeste da ilha de Malta", segundo o comunicado do Ministério de Transportes.



A embarcação maltesa tinha previsão de descarregar seu conteúdo, que inclui óleo de palma e derivados, na noite de quarta-feira, no porto de Barcelona, segundo o comunicado.