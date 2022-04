Putin adverte que intervenção externa na Ucrânia terá 'resposta fulminante'

O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu, nesta quarta-feira (27), que qualquer intervenção externa na operação militar lançada pela Rússia na Ucrânia receberá uma "resposta fulminante".



"Se alguém tem a intenção de intervir do exterior nos atuais acontecimentos (da Ucrânia), criando inaceitáveis ameaças de caráter estratégico para nós, deve saber que nossa resposta (...) será fulminante", disse Putin diante do Parlamento russo.



O governo russo, acrescentou, não vacilará em recorrer ao seu mais moderno armamento.



"Dispomos das ferramentas para isso, das quais ningúem mais pode ostentar. Nós não faremos alardes, (mas) as usaremos, em caso de necessidade. E quero que todos saibam", prosseguiu o mandatário russo.



"Já adotamos todas as decisões a respeito", destacou.



Putin descatou em várias ocasiões a modernização do armamento russo, com arsenais de mísseis hipersônicos e com o míssel balístico intercontinental Samart, que foi testado com sucesso no início do mês.