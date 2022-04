As reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos aumentaram, ligeiramente, na semana encerrada em 22 de abril, enquanto os estoques de gasolina caíram.



Os estoques de petróleo bruto americano se situaram, assim, em 414,4 milhões de barris (mb), de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (27) pela Agência americana de Informação de Energia dos EUA (EIA, na sigla em inglês).



A expectativa dos analistas era de que permaneceriam estáveis.



Já as reservas de gasolina caíram 1,6 mb, enquanto os operadores esperavam um valor levemente superior.