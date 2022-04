Comissão Europeia propõe suspender por um ano tarifas a importações da Ucrânia

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), lançou nesta quarta-feira (27) a proposta de suspender pelo período de um ano todas as tarifas sobre a importação de produtos da Ucrânia, como um gesto de apoio a este país em guerra com a Rússia.



A ideia tem como objetivo "para ajudar a impulsionar as exportações da Ucrânia para a UE. Ajudará a aliviar a difícil situação dos produtores e exportadores ucranianos diante da invasão militar da Rússia", disse a Comissão em um comunicado.



Na mesma nota, o comissário europeu do Comércio e vice-presidente da Comissão, Vladis Dombrovskis, destacou que "nunca antes a UE havia adotado estas medidas de liberalização comercial, que não têm precedentes em sua escala".



Trata-se - completou - de conceder à Ucrânia "acesso ao mercado da UE com tarifa zero e cota zero. Desde o início da agressão da Rússia, a UE priorizou a importância de manter a economia da Ucrânia funcionando, o que é crucial para ajudá-la a ganhar esta guerra".



A medida ajuda, de forma direta, "produtores e exportadores ucranianos. Injetará confiança na economia ucraniana e enviará um forte sinal de que a UE fará o que for preciso para ajudar a Ucrânia em sua hora de necessidade".



Agora, a proposta deve ser avaliada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu.