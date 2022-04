Separatistas da Transnístria reportam 'disparos' próximos a depósito de munições russo

As autoridades da região separatista pró-Rússia da Transnístria, na Moldávia, anunciaram nesta quarta-feira (27) que um vilarejo na fronteira com a Ucrânia, que abriga um importante depósito de munições do exército russo, foi alvo de disparos.



"À noite, foram vistos vários drones sobre o povoado de Cobasna", indicou o "ministério do Interior" de Transnístria em um comunicado.



A mesma fonte apontou também que na manhã de quarta-feira "foram registrados disparos em direção a Cobasna a partir da Ucrânia", que não provocaram vítimas.



Cobasna fica a dois quilômetros da fronteira com a Ucrânia.



O vilarejo abriga um grande depósito de armas da época soviética que está sob o controle de soldados russos mobilizados nesse território.



A autoproclamada "república" da Transnístria se separou da Moldávia em 1992 após uma breve guerra contra esse país. Desde então, 1.500 soldados russos estão estacionados na região.



Há alguns dias crescem os temores de que a guerra na Ucrânia se estenda à Transnístria. Um general russo afirmou recentemente que a ofensiva do Kremlin na Ucrânia tinha como objetivo criar um corredor até esta região separatista.



Os separatistas relataram, na segunda e na terça, uma uma série de explosões na autoproclamada "república".



Em resposta, a Moldávia anunciou medidas para reforçar sua segurança e pediu calma para sua população.



A Ucrânia, por sua vez, acusou a Rússia de querer "desestabilizar" a Transnístria a fim de justificar uma intervenção militar.