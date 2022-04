Bulgária denuncia "chantagem" após suspensão do fornecimento de gás russo

O primeiro-ministro da Bulgária, Kiril Pettkov, denunciou nesta quarta-feira uma "chantagem inaceitável", depois que o grupo russo Gazprom suspendeu o fornecimento de gás ao país e à Polônia, ambos integrantes da União Europeia (UE).



A interrupção, decidida porque estes países não pagaram pelo abastecimento em rublos, como a Rússia exige em resposta às sanções ocidentais, "constitui uma grave violação do contrato", declarou Petkov.



"Não vamos ceder a uma chantagem assim", disse.



O chefe de Governo acrescentou que a Bulgária "revisará todos os contratos com a Gazprom, incluindo o que diz respeito ao trânsito" para terceiros países como a Hungria.



O governo húngaro afirmou que no momento "o abastecimento de gás natural acontece normalmente". O ministro das Relações Exteriores do país, Peter Szijjarto, deve consultar o governo da Bulgária nas próximas horas.



Em um comunicado, Gazprom afirmou que notificou a Bulgargaz, da Bulgária, e a PGNiG, da Polônia, sobre a "suspensão do fornecimento de gás a partir de 27 de abril e até que o pagamento seja feito em moeda russa".



O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou em março que o país aceitaria apenas o pagamento pelo fornecimento de gás em rublo, em reposta às sanções ocidentais contra Moscou devido à guerra na Ucrânia.



O primeiro-ministro búlgaro destacou que no momento não prevê restrições ao consumo. "O governo está preparado para este tipo de cenário", disse.