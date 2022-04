A Comissão Europeia iniciou nesta quarta-feira (27) um procedimento contra a Hungria que pode levar à suspensão, ou à redução, de alguns fundos da União Europeia (UE), por preocupações relacionadas com contratos públicos.



O comissário europeu para Orçamento e Administração, Johannes Hahn, foi encarregado de enviar uma "notificação escrita" à Hungria, no âmbito de um processo inédito que condiciona o pagamento de fundos europeus ao respeito pelos princípios do Estado de direito, declarou o vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas.