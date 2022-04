Fabricante de fertilizantes Yara adverte sobre impacto "dramático" da guerra na Ucrânia

O fabricante norueguês de fertilizantes Yara International fez um alerta para o impacto "dramático" da guerra na Ucrânia sobre a segurança alimentar mundial.



"O impacto da guerra sobre a segurança alimentar mundial será dramático", declarou o CEO do grupo Yara, Svein Tore Holsether.



"Reiteramos nosso apelo por uma ação das autoridades para reforçar as cadeias de abastecimento de alimentos e reduzir a dependência da Rússia", acrescentou em um comunicado.



O conflito afeta tanto a indústria de alimentos como o setor de fertilizantes.



Rússia e Ucrânia são dois grandes exportadores de cereais e a Rússia um grande fornecedor de matérias-primas (gás, fosfato, potássio, amoníaco, etc...)