Euro negociado por menos de 1,0636 dólar pela primeira vez desde 2017

O euro era negociado nesta quarta-feira no menor nível em cinco anos em comparação com o dólar, valor refúgio estimulado pela guerra na Ucrânia e também devido ao retorno da pandemia na China.



Às 8H10 GMT (5H10 de Brasília), o euro recuava 0,24% hasta 1,0612 dólar, pouco depois de atingir US$ 1,0588 dólar, o menor nível desde 2017.



A empresa russa Gazprom anunciou nesta quarta-feira a suspensão do fornecimento de gás para Bulgária e Polônia porque os dois países, membros da OTAN e da UE, não pagaram pelo abastecimento em rublos.



Além disso, explosões na região separatista moldava pró-Moscou da Transnístria provocaram um temor de propagação da guerra para além das fronteiras da Ucrânia.