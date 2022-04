Rússia afirma que destruiu grande quantidade de armas entregues à Ucrânia por países ocidentais

O ministério russo da Defesa afirmou nesta quarta-feira (27) que destruiu uma "grande quantidade" de armas fornecidas à Ucrânia pelos Estados Unidos e os países europeus, durante um bombardeio no sudeste do país.



"Hangares com grande quantidade de armas e munições estrangeiras, entregues às forças ucranianas pelos Estados Unidos e países europeus, foram destruídos com mísseis de alta precisão Kalbir, disparados a partir do mar contra a fábrica de alumínio de Zaporizhzhia, sudeste da Ucrânia", afirmou o ministério em um comunicado.



A nota não informa o tipo de armamento destruído no ataque.



O exército russo também afirmou que bombardeou 59 alvos na Ucrânia.



Destes, 50 abrigavam tropas e quatro eram depósitos de munição.



O anúncio acontece após a reunião, na terça-feira, de representantes de quase 40 países na Alemanha, a convite dos Estados Unidos, para discutir sobre como reforçar a defesa da Ucrânia.



Estados Unidos, Reino Unido, França e República Tcheca se negaram inicialmente a fornecer armas de ataque à Ucrânia, mas mudaram de opinião.



O exército ucraniano reconheceu nesta quarta-feira que as tropas russas avançam no leste do país e conquistaram várias localidades da região de Kharkiv e do Donbass. O ministério russo da Defesa não comentou a informação.