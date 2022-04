Rússia conquista várias localidades no leste da Ucrânia

O exército russo conquistou várias localidades no leste da Ucrânia em uma ofensiva para tomar o controle da região do Donbass, anunciou nesta quarta-feira o ministério uraniano da Defesa.



As forças russas desalojaram o exército ucraniano de Velyka Komyshuvakha e Zavody, na região de Kharkiv, e tomaram o controle de Zarichne e Novotoshkivske, na região de Donetsk.



Zarichne fica a apenas 50 km do centro regional de Kramatorsk, onde dezenas de pessoas morreram há algumas semanas em um ataque russo contra uma estação de trem.



Moscou anunciou este mês a retirada de suas forças da área da capital Kiev para concentrar esforços militares na captura de Donetsk e Lugansk, leste da Ucrânia.



O ministério da Defesa advertiu que as forças russas "continuam a ofensiva na direção de Nyzhnye e Orikhiv", na região central de Zaporizhzhia.



Separatistas pró-Rússia controlam as regiões de Donetsk e Lugansk desde 2014, quando o Kremlin anexou a península da Crimeia após protestos que provocaram a queda do então presidente ucraniano ligado a Moscou.



A Rússia afirma que a ofensiva no leste deve criar uma ligação terrestre entre o território sob controle controle separatista e a península no Mar Negro.