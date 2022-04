Senado dos EUA confirma Lael Brainard como vice-presidente do Fed

O senado dos Estados Unidos confirmou, nesta terça-feira (26), Lael Brainard como vice-presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, enquanto as infecções de covid-19 entre senadores democratas permitiram que os republicanos bloqueassem a votação para que Lisa Cook se tornasse a primeira mulher negra no Conselho da entidade.



Brainard, que integrava o Conselho do Fed desde 2014, ascendeu para seu novo cargo com 52 votos a favor e 43 contra, contando com o apoio de sete republicanos.



A Câmara Alta do Congresso americano, no entanto, não conseguiu realizar uma votação final sobre a indicação de Cook por causa da oposição republicana e pela ausência de dois senadores democratas e da vice-presidente Kamala Harris, que estão com covid, o que impossibilitou que o partido tornasse efetiva a sua vantagem na Casa.



O senador de Ohio, Sherrod Brown, criticou os republicanos. "É decepcionante que os republicanos do Senado explorem as ausências de nossos colegas para frear a [indicação de] uma mulher negra qualificada", assinalou em comunicado.



Brainard, que geralmente tem uma postura menos agressiva na hora de combater a inflação, agora apoia uma série de aumentos das taxas de juros para tentar reduzir o aumento de preços, que atingiu seu máximo nos últimos 40 anos.



Por outro lado, o cargo de vice-presidente de supervisão do Fed continua incerto depois que a candidata do presidente Joe Biden, Sarah Bloom Raskin, se retirou da disputa com a oposição de um senador chave democrata, que deixou sua confirmação com pouca chance de prosperar.