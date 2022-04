Síria intercepta ataque com mísseis de Israel, diz mídia estatal

As defesas aéreas da Síria interceptaram um ataque com mísseis de Israel perto da capital Damasco, informou a mídia estatal do país árabe nesta quarta-feira (27, noite de terça em Brasília).



"Nossas defesas aéreas enfrentaram uma agressão israelense nos arredores de Damasco", disse a agência de notícias SANA, sem acrescentar detalhes adicionais.



Correspondentes da AFP na capital síria afirmaram que ouviram fortes explosões.



Desde o início da guerra civil na Síria em 2011, Israel realizou centenas de ataques aéreos neste país contra posições do exército regular, assim como de forças apoiadas pelo Irã e de combatentes do grupo libanês Hezbollah.



Israel raramente faz comentários individuais sobre essas ações, mas reconheceu ter realizado centenas delas desde 2011.



A guerra na Síria já matou quase meio milhão de pessoas e forçou quase a metade da população do país a deixar suas casas.