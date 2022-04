Holanda fornecerá obuses blindados à Ucrânia

A Holanda fornecerá "um número limitado" de obuses blindados do tipo Panzerhaubitze 2000 a Kiev, declarou o governo holandês, acrescentando que aprender a manuseá-los pode levar "semanas, inclusive meses".



Estes obuses representam a artilharia "mais pesada do exército" holandês, segundo o ministério da Defesa, e permitem eliminar alvos inimigos a 50 km em todas as condições meteorológicas.



A Alemanha se encarregará, por sua vez, da formação dos soldados no manuseio destes blindados e aportará as munições.



"Isto corresponde exatamente ao que a Ucrânia diz necessitar agora", declarou a ministra da Defesa holandesa, Kajsa Ollongren, citada pela agência de notícias ANP.



A ministra destacou que o treinamento para usá-los poderia levar "semanas, inclusive meses", mas assegurou que inclusive depois da guerra, as armas serão de grande importância para o exército ucraniano.