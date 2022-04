Gazprom suspende fornecimento de gás a Polônia e Bulgária a partir de quarta

A gigante de energia russa Gazprom suspenderá o fornecimento de gás a partir de quarta-feira a Polônia e Bulgária, informaram os dois países nesta terça (26), descartando riscos de escassez.



"Hoje, a Bulgargas EAD recebeu uma notificação de que os fornecimentos da Gazprom Export serão suspensos a partir de 27 de abril de 2022", informou o Ministério da Economia búlgaro em um comunicado.



"A Gazprom informou à PGNiG sobre sua intenção de suspender completamente o fornecimento no âmbito do contrato Yamal (...) em 27 de abril", informou a empresa polonesa de gás em um comunicado.



Polônia e Bulgária, membros da Otan e da União Europeia, asseguraram, no entanto, que não haverá escassez, pois se prepararam para obter o gás que faltar de outras fontes.



"Não haverá escassez de gás nos lares poloneses", disse no Twitter a ministra do clima, Anna Moskwa. "Desde o primeiro dia da guerra, declaramos que estamos preparados para a plena independência das matérias-primas russas", acrescentou.



Para fazer frente à situação, o governo búlgaro declarou, por sua vez, que havia realizado "ações para encontrar acordos alternativos para o fornecimento de gás natural".



A Bulgária assegura que "por enquanto" não está prevista nenhuma medida restritiva de consumo.



Após a adoção de sanções contra a Rússia por parte dos países ocidentais, o Kremlin advertiu que os abastecimentos de gás seriam interrompidos se não fossem pagos em rublos a partir de contas russas.



No entanto, Moscou esclareceu que o preço do gás seria mantido na moeda dos contratos atuais, quase sempre em euros ou dólares, e que os clientes teriam que fazer uma simples operação de câmbio na Rússia.



"A parte búlgara cumpriu plenamente suas obrigações e efetuou todos os pagamentos exigidos no contrato em seu devido tempo", disse o governo da Bulgária após o anúncio da Gazprom.



O país dos Bálcãs denunciou, ainda, "o novo procedimento de pagamento em dois tempos proposto pela parte russa".



"Não se ajusta ao contrato vigente até o final deste ano e apresenta riscos significativos para a parte búlgara, como realizar pagamentos sem receber nenhuma entrega de gás da parte russa", acrescentou.