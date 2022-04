Os Estados Unidos advertiram nesta terça-feira (27) para tentativas de "escalada de tensões" após uma série de explosões na região separatista moldava pró-russa da Transnístria, fronteiriça com a Ucrânia.



"Continuamos preocupados com qualquer tentativa potencial de escalada de tensões", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, sem atribuir a autoria das explosões a Moscou.