EUA e aliados avaliarão mês a mês ajuda militar à Ucrânia

Os Estados Unidos e seus aliados vão-se reunir mensalmente para avaliar as necessidades de defesa da Ucrânia em meio à invasão russa - anunciou o secretário americano da Defesa, Lloyd Austin, nesta terça-feira (26), após o primeiro encontro sobre o tema, realizado na Alemanha.



"A reunião de hoje se transformará no Grupo de Contato Mensal sobre a Ucrânia", declarou Austin, acrescentando que essa instância se propõe a encaminhar a ação das "nações de boa vontade para intensificar os esforços, coordenar a assistência e se concentrar na vitória das batalhas de hoje e dos combates de amanhã".



Em torno de 40 países participaram da reunião organizada por Washington na base aérea americana de Ramstein, no oeste da Alemanha, para chegar a um acordo sobre o apoio militar à Ucrânia.



Durante o evento, o governo alemão deu uma guinada em sua política e anunciou que vai autorizar a entrega de cerca de 50 tanques do tipo "Gepard" - especializados em defesa antiaérea - para a Ucrânia.



A ministra alemão da Defesa, Christine Lambrecht, não descartou que, no futuro, Berlim aprove novas entregas de armas pesadas para Kiev.



"Estamos todos comprometidos a ajudar a Ucrânia a vencer hoje e se fortalecer no longo prazo", ressaltou o secretário, que também prometeu "mover céus e terra" para reforçar a defesa da Ucrânia.



"Países do mundo inteiro se mobilizaram para responder às necessidades urgentes da Ucrânia (...) Todos os dias vemos que há mais", acrescentou.



Mas "não temos tempo a perder", insistiu Austin, que acredita que "as próximas semanas serão cruciais para a Ucrânia".



A Rússia quer controlar o sul da Ucrânia e a região do Donbass.