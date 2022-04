Ucrânia acusa Rússia de tentar 'desestabilizar' a Moldávia

A Ucrânia acusou nesta terça-feira (26) uma tentativa da Rússia de "desestabilizar" a Moldávia, criando tensões na região separatista pró-russa de Transnistria, onde foram registradas uma série de explosões.



"A Rússia quer desestabilizar a região de Transnistria, o que sugere que a Moldávia deveria se preparar para receber 'convidados'", declarou o conselheiro da presidência ucraniana, Mikhailo Podoliak no Twitter, se referindo a invasão de soldados russos no país em 24 de fevereiro.



Várias explosões foram registradas na segunda-feira na sede do ministério de Segurança Pública e na manhã de terça-feira em uma torre de transmissão de uma rádio de Tiraspol, capital da Transnistria.



"Más notícias: se a Ucrânia cair amanhã, as tropas russas estarão nas portas de Chisinau", capital da Moldávia, um país vizinho da Ucrânia, escreveu Podoliak.



"Boas notícias: A Ucrânia poderá decididamente garantir a segurança da região. Mas devemos trabalhar em equipe", afirmou.



Transnistria se separou da Moldávia depois de uma breve guerra civil em 1992, após o fim da União Soviética, da qual tanto o país quanto a vizinha, Ucrânia, fizeram parte.



A região separatista, tem cerca de 500.000 habitantes, tem sua própria moeda mas é totalmente dependente da Rússia, que fornece gás gratuitamente e tem 1.500 militares alocados nesse território.