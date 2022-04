Erdogan viajará à Arábia Saudita pela primeira vez desde o assassinato de Khashoggi

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, viajará oficialmente para Riade na quinta-feira (28), pela primeira vez após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em um consulado saudita em 2018, informou um funcionário turco que pediu anonimato à AFP.



Será a primeira visita do líder turco à Arábia Saudita desde o crime, que denunciou em um primeiro momento.



Erdogan, que iniciou nos últimos meses uma série de encontros oficiais com os principais líderes da região, anunciou sua visita ao reino saudita em 3 de janeiro.



Mas não atualizou com novas informações.



A Turquia, que começou o julgamento de 26 suspeitos sauditas após a morte de Khashoggi em julho de 2020, encerrou o caso em 7 de abril e o devolveu à Arábia Saudita, para revolta das organizações de direitos humanos.