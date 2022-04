Kremlin: Putin e Erdogan discutiram questões humanitárias na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu colega da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, conversaram por telefone nesta terça-feira (26) e falaram sobre a situação humanitária na Ucrânia, anunciou o Kremlin.



Os dois chefes de Estado "conversaram em detalhes sobre a situação na Ucrânia no contexto da operação militar especial para defender o Donbass e os esforços permanentes do lado russo para garantir a segurança dos civis, incluindo a organização de corredores humanitários", afirmou a presidência russa em um comunicado.



De acordo com o Kremlin, Putin mencionou, após uma pergunta de Erdogan, a situação de Mariupol, cidade estratégica do sudeste da Ucrânia, que está cercada pelo exército russo há dois meses.



"A cidade está liberada e não há mais combates", afirmou Putin.



"A respeito dos militares ucranianos e dos batalhões nacionalistas bloqueados na fábrica de Azovstal, as autoridades de Kiev devem assumir sua responsabilidade política e, guiados por princípios humanitário, exigir que entreguem as armas", completou o presidente russo.



Na semana passada, o presidente russo ordenou que as tropas do país não atacassem a fábrica de Azovstal, onde estão refugiados os últimos militares ucranianos que defendem a cidade. Ele determinou o cerco da região e prometeu proteger os que se rendessem.



O Kremlin afirmou que os dois governantes concordaram em continuar os contatos para garantir "a saída segura de navios turcos dos portos do Mar Negro seguindo os corredores humanitários organizados pela Rússia".