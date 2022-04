Extremista islâmico é condenado à prisão pérpetua por ataque a escritor famoso em Bangladesh

Um tribunal de Bangladesh condenou nesta terça-feira (26) um islâmico à prisão pérpetua por esfaquear Muhammad Zafar Iqbal, um dos escritores mais famosos do país, que sobreviveu ao atentado.



Foyzul Hasan, de 28 anos, foi declarado culpado da agressão a Muhamed Zafar Iqbal em 2018 em razão das leis antiterroristas, o escritor de ciência ficção e professor, tem 69 anos.



Apunhalado em seu campus universitário em Sylhet (nordeste), o autor foi ferido na cabeça e no pescoço, e sobreviveu.



O agressor foi capturado por estudantes e professores. E afirmou depois a polícia que sua vítima era "um inimigo do islã".



O jovem não tinha nenhuma relação com grupos extremistas, mas foi influenciado pela interpretação radical do Alcorão por sites jihadistas, declarou o juíz Nurul Amin Biplob em seu veredito.



Segundo o juiz, Foyzul Hasan acreditou que um livro infantil de Muhammad Zafar Iqbal caluniava e difamava o rei Salomão, um dos profetas da Bíblia que também é venerado no Islã.



Um cúmplice foi condenado a quatro anos de prisão e outros quatros foram absolvidos, afirmou o procurador Mominur Rahman Titu à AFP.



O admirado escritor também é reconhecido por sua militância pelo estado laico, suas críticas direcionadas aos extremistas religiosos também são famosas.



Também lutou para que os dirigentes do principal partido islâmico do país fossem julgado por atrocidades cometidas durante a guerra de independência de Bangladesh em 1971.



Muhamed Zafar Igbal venceu o principal prêmio literário do país em 2004, o Bangla Academy Award.



A agressão do escritor ocorreu após uma onda de ataques sangrentos com facas, cometidos pelos extremistas religiosos contra autores laicos e ateus, assim como defensores dos direitos LGBTQIA+.