Explosão perto de instituto chinês de universidade no Paquistão deixa 4 mortos

Quatro pessoas, três delas de nacionalidade chinesa, morreram nesta terça-feira (26) em um atentado reivindicado por separatistas baluches e cometido, segundo eles, por uma mulher, perto do Instituto Confúcio, ligado à Universidade de Karachi, no sul do Paquistão.



O "Exército de Libertação do Baluchistão aceita a responsabilidade do ataque de autossacrifício de hoje [terça-feira] contra os chineses em Karachi", disse o porta-voz do grupo, Jeeyand Baloch, em um comunicado publicado em inglês no aplicativo Telegram.



De acordo com o comunicado, este é o primeiro ataque suicida do grupo cometido por uma mulher.



A polícia de Karachi confirmou que quatro pessoas morreram no ataque, lançado contra um veículo que transportava funcionários desse instituto de ensino. Três das vítimas eram chinesas.



Os separatistas do Baluchistão costumam atacar cidadãos chineses. Nessa província paquistanesa, a China está envolvida em importantes projetos de infraestrutura, no âmbito de sua iniciativa "Nova Rota da Seda".



Há tempos, os separatistas expressam sua insatisfação com os projetos de mineração e energia na região.