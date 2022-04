Secretário-geral da ONU pede cessar-fogo na Ucrânia

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu nesta terça-feira em Moscou um cessar-fogo na Ucrânia "o mais rápido possível".



"O que nos interessa muito é encontrar os meios para criar as condições de um diálogo eficaz, criar as condições para um cessar-fogo o mais rápido possível", declarou Guterres, antes de uma reunião com o chefe da diplomacia da Rússia, Serguei Lavrov.



Embora a situação na Ucrânia seja "complexa, com interpretações diferentes do que acontece lá", é possível manter um "diálogo sério sobre como agir para minimizar o sofrimento das pessoas", acrescentou.



Depois do encontro com Lavrov, Guterres deve ser recebido pelo presidente Vladimir Putin.



Esta é a primeira viagem do secretário-geral da ONU a Moscou desde o início da ofensiva militar russa contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro.



Depois de Moscou, Guterres pretende visitar Kiev, onde sua decisão de viajar à Rússia antes foi muito criticada. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que não vê "nenhuma justiça ou lógica nesta ordem".



Desde o início da intervenção russa na Ucrânia, a ONU parece permanecer à margem do conflito, entre outras razões pela divisão que a crise provocou entre os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido e China).