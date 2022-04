A ONU afirmou nesta terça-feira que 8,3 milhões de pessoas podem fugir da Ucrânia devido à invasão russa iniciada em 24 de fevereiro, contra 5,2 milhões de refugiados que fugiram da guerra até o momento.



Com o agravamento da situação, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) - que no início da guerra calculava que o conflito provocaria quatro milhões de refugiados - solicitou, 1,85 bilhão de dólares para financiar suas ações e as de seus colaboradores.