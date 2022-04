Palestino morto por tiros das forças israelenses na Cisjordânia

Um palestino morreu nesta terça-feira (26) depois de ser atingido por tiros na cabeça durante uma operação das tropas israelenses no sul da Cisjordânia ocupada, informou o ministério palestino da Saúde.



Ibrahim Oweidat, de 20 anos, "não resistiu aos ferimentos críticos provocados por tiros disparados na cabeça durante a manhã no campo de Aqabat Jaber", afirmou o ministério em um comunicado.



Um porta-voz do exército israelense informou que o caso está sendo investigado.



A agência de notícias palestina Wafa afirmou que três homens ficaram feridos quando forças "disfarçadas" invadiram o campo à noite.



Nas últimas semanas aconteceram confrontos em Israel e na Cisjordânia ocupada, em parte devido à coincidência em abril do mês sagrado muçulmano do Ramadã, da Páscoa judaica e da Semana Santa cristã.



Desde 22 de março, ataques contra o território de Israel deixaram 14 mortos.



As represálias israelenses provocaram as mortes de 25 palestinos, incluindo Oweidat e autores de atentados.



Também foram registrados confrontos violentos na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém Orientakl, o que provocou temores de um novo conflito armado após a guerra de 11 dias iniciada por uma situação similar em 2021.



Ao mesmo tempo, a unidade de Jericó do partido laico Fatah, do presidente palestino Mahmud Abbas, anunciou uma greve de fome nesta terça-feira, segundo a Wafa.