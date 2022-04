Rússia manterá as negociações de paz com a Ucrânia, afirma Lavrov

A Rússia manterá as negociações de paz com a Ucrânia, garantiu nesta segunda-feira (25) o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, que acusou Kiev de "aparentar" disposição para conversar.



"A boa vontade tem limites. E se não for recíproca, não contribui para o processo de negociação", declarou Lavrov, citado por agências de notícias russas.



"Mas continuaremos negociando com a equipe enviada pelo (presidente ucraniano Volodimir) Zelensky, e os contatos continuarão", ressaltou.



Lavrov acusou o presidente ucraniano de "aparentar" negociar. "É um bom ator, se olhar com atenção e ler com cuidado o que ele diz, serão encontradas milhares de contradições", afirmou o chanceler russo.



Nesse contexto de tensões sem precedentes entre a Rússia e os países ocidentais por causa da ofensiva russa na Ucrânia, Lavrov alertou sobre o perigo "real" de um Terceira Guerra Mundial.



"O perigo é grave, é real, não pode ser subestimado", afirmou Lavrov, citado pela agência Interfax.



Em relação ao conflito na Ucrânia, lavrov mostrou-se confiante de que "tudo terminará certamente com a assinatura de um acordo".



"Mas os parâmetros deste acordo serão definidos pela situação em que estão os combates quando o acordo se tornar realidade", concluiu.