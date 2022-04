Primeira missão privada à ISS retorna à Terra

Três empresários e um ex-astronauta da Nasa pousaram nesta segunda-feira (25) nas águas da Flórida a bordo de uma nave da SpaceX, depois de 15 dias na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) como parte de uma missão privada.



A cápsula Dragon e seus quatro passageiros pousaram por volta das 13h00 locais (14h00 no horário de Brasília) após uma descida vertiginosa, desacelerada pela entrada na atmosfera e por enormes paraquedas.



Uma embarcação da SpaceX irá buscá-los no Oceano Atlântico, perto de Jacksonville.



Esta missão, denominada Ax-1, foi organizada pela empresa americana Axiom Space e foi a primeira missão totalmente privada a ir à ISS.



A Axiom comprou o meio de transporte da SpaceX e pagou à Nasa pelo uso de sua estação.



Os quatro membros da tripulação - três clientes que pagaram dezenas de milhões de dólares cada e o ex-astronauta hispano-americano Michael Lopez-Alegría - decolaram em 8 de abril da Flórida.



Eles chegaram à ISS no dia seguinte e deveriam passar apenas oito dias lá.



No entanto, sua partida foi adiada várias vezes na semana passada devido às más condições meteorológicas. Acabaram passando 15 dias na ISS e 17 no total em órbita.



"Obrigado de novo por todo o apoio durante esta aventura, que durou mais e foi ainda mais emocionante que o esperado", disse Michael López-Alegría, comandante da missão, quando partiu.



Junto a ele estavam o americano Larry Connor, executivo de uma empresa imobiliária; o canadense Mark Pathy, chefe de uma empresa de investimentos; e o ex-piloto israelense Eytan Stibbe, cofundador de um fundo de investimentos.



Todos os quatro se recusam a ser considerados "turistas espaciais".



Eles alegam ter realizado uma série de experimentos a bordo da ISS, em colaboração com centros de pesquisa e universidades, sobre envelhecimento e saúde do coração, entre outros temas.



O canadense Mark Pathy também passou muito tempo na famosa cúpula de observação da ISS, para fotografar a Terra, segundo o diário de bordo da estação, publicado em um blog da Nasa.



- Novas missões -



O pouso desta segunda-feira foi o quinto de uma nave Dragon tripulada. A SpaceX transporta regularmente astronautas da Nasa à ISS.



Atualmente, há sete pessoas a bordo da Estação: três americanos e um alemão que chegaram em uma nave da SpaceX, a tripulação conhecida como Crew-3, e três russos que viajaram a bordo de um foguete Soyuz.



A eles se juntarão, nos próximos dias, outros quatro astronautas, três americanos e um italiano, a Crew-4. Assim que a transferência for concluída, a Crew-3 voltará à Terra.



A empresa de Elon Musk também realizou no ano passado outra missão totalmente privada (Inspiration4), mas esta não chegou à estação espacial e os quatro passageiros apenas permaneceram na cápsula durante três dias.



No passado, já houve visitas à ISS, sobretudo na década de 2000. Contudo, os visitantes voaram a bordo de um foguete russo Soyuz, acompanhados de cosmonautas.



No ano passado, a Rússia retomou essas viagens, enviando uma equipe de filmagem e um bilionário japonês.



A Nasa, por sua vez, incentiva a privatização da órbita baixa. Por um lado, quer gerar receitas com essas missões privadas, e já aprovou uma segunda, Ax-2. Além disso, assim que a ISS for aposentada por volta de 2030, a agência americana não quer gerenciar o funcionamento de uma nova estação espacial e prefere que isso fique a cargo de empresas privadas.



Assim, a Nasa se limitaria a contratar os serviços dessas empresas para enviar seus astronautas e se concentraria na exploração do espaço.



A Axiom Space é uma das empresas mais avançadas nesse nicho: quer lançar seu primeiro módulo, a partir de sua própria estação, em 2024. Em um primeiro momento, a estrutura se acoplaria à ISS, antes de se tornar autônoma e substituir a estação.



A experiência da Ax-1 é um primeiro passo, segundo os seus diretores, para assentar as bases para as missões futuras.



