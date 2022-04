A Rússia manterá as negociações de paz com a Ucrânia, garantiu nesta segunda-feira (25) o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, que acusou Kiev de "aparentar" disposição para conversar.



"A boa vontade tem limites. E se não for recíproca, não contribui para o processo de negociação", declarou Lavrov, citado por agências de notícias russas. "Mas continuaremos negociando com a equipe enviada pelo (presidente ucraniano Volodimir) Zelensky, e os contatos continuarão", ressaltou.