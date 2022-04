Rei Felipe VI da Espanha divulga patrimônio de quase 2,6 milhões de euros

O rei Felipe VI da Espanha tem um patrimônio de 2,57 milhões de euros (cerca de 2,76 milhões de dólares), informou pela primeira vez a Casa Real, destacando os esforços do monarca para tornar a instituição "merecedora do respeito e da confiança dos cidadãos".



"Sua Majestade, o Rei, guiado por esse mesmo espírito de serviço e compromisso cívico, acrescenta hoje a suas responsabilidades constitucionais sua decisão pessoal de tornar público seu patrimônio, que chega à quantia de 2.573.392,80 euros", indica a nota divulgada na tarde desta segunda-feira (25) pela Casa Real.



Pouco depois, o governo informou que o Conselho de Ministros aprovará na terça um Decreto Real "no qual se reforma a estrutura e o funcionamento da Casa de SM o Rei". A nova norma "reforçará a transparência, a prestação de contas, a eficiência e a exemplaridade", em linha "com os princípios que têm orientado desde o início o reinado de SM Felipe VI".



Primeiro como Príncipe de Asturias e desde 2014 já como rei da Espanha - após a abdicação de seu pai, Juan Carlos I -, Felipe acumulou um patrimônio bruto de 4.275.796,94 euros, antes de deduções e impostos.



A decisão de Felipe VI, de 54 anos, chega depois de procuradoria espanhola anunciar no começo de março o arquivo de todas as investigações contra o rei emérito Juan Carlos I, que em 2020 o levaram a se mudar para os Emirados Árabes Unidos, abalado por escândalos.