Biden parabeniza Macron por reeleição após tentativa frustrada no domingo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou nesta segunda-feira (25) seu colega francês, Manuel Macron, depois de uma primeira tentativa de comunicação falhar porque o líder francês estava festejando sua reeleição.



No telefonema, Biden "ressaltou a relação próxima e duradoura entre Estados Unidos e França, nosso aliado mais antigo, baseada nos valores democráticos compartilhados, nos valores econômicos e cooperação em segurança", segundo declaração da Casa Branca.



"O presidente Biden transmitiu sua disposição de continuar trabalhando estreitamente com o presidente Macron em nossas prioridades globais comuns".



A primeira tentativa de falar com Macron no domingo, pouco após a confirmação de que havia derrotado a líder da extrema direita Marine Le Pen, não teve sucesso, pois Macron comemorava com uma multidão de simpatizantes.



"Tentei falar com ele ontem à noite. Falei com sua equipe e ele (Macron) estava na Torre Eiffel, aproveitando", disse Biden à imprensa na manhã desta segunda-feira.