O governador da região russa de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, acusou nesta segunda-feira (25) à noite Kiev de ter bombardeado uma aldeia afirmou que o ataque deixou dois civis feridos e danificou várias casas.



"Uma aldeia foi alvo de tiros (...) Sabemos que há civis feridos. Por enquanto são dois: um homem ferido na mão e uma mulher, no pescoço", disse Viacheslav Gladkov no Telegram.