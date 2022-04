China deteve ativista 'arbitrariamente', segundo grupo de especialistas da ONU

A China deteve "arbitrariamente" o ativista anticorrupção Zhang Baocheng, preso em 2019 por "promover o terrorismo", segundo o Grupo de trabalho da ONU sobre Detenção Arbitrária, que pede sua libertação.



Este grupo, cujas conclusões não são vinculativas, sublinha a detenção "arbitrária" deste defensor dos direitos humanos e pede que as autoridades chinesas o libertem "imediatamente".



Pequim tem intensificado sua repressão da sociedade civil desde a chegada de Xi Jinping ao poder, em 2012.



Zhang Baocheng, de 63 anos, fazia parte de uma rede informal de ativistas que exigiam, durante manifestações públicas, a transparência do patrimônio de políticos.



Foi condenado a dois anos em 2014, mas foi detido cinco anos mais tarde, acusado de "promoção de terrorismo" e por "ter incitado a cometer ator terroristas". Foi condenado a três anos e meio de prisão em Pequim.



Essas acusações são, segundo o Grupo de trabalho, "tão ambíguas e vagas que poderiam ser usadas para privar os indivíduos de sua liberdade sem base jurídica específica".



O grupo de trabalho da ONU destaca que durante seus 30 anos de existência constatou que a China violou suas obrigações internacionais em direitos mais de 1.000 vezes, o que significa "um problema sistêmico de detenção arbitrária".



Os especialistas da ONU considram que não existe nenhuma informação que relacione Zhang com atos violentos ou criminosos específicos e destaca que o principal elemento apresentado pela acusação no processo são tuítes que criticam o tratamento dado aos uigures em Xinjiang.



Estudos ocidentais acusam a China de ter internado em "campos" desta região do noroeste do país ao menos um milhão de pessoas, em sua maioria uigures, além de ter realizado esterilizações e abortos "forçados" ou imposto medidas de "trabalho forçado".



A China rejeita as acusações e menciona "centros de treinamento profissional" destinados a afastar os habitantes de Xinjiang do extremismo religioso.



Para os especialistas da ONU, não há nenhuma razão para privar Zhang de sua liberdade, porque só exerceu seu direito à liberdade de expressão e de associação.