Primeira missão privada à ISS retorna à Terra

Três empresários e um ex-astronauta da Nasa pousaram nesta segunda-feira (25) nas águas da Flórida a bordo de uma nave da SpaceX, depois de 15 dias na Estação Espacial Internacional (ISS) como parte de uma missão privada.



A cápsula e seus quatro passageiros pousaram por volta das 13h00 locais (14h00 no horário de Brasília) após uma descida vertiginosa, desacelerada pela entrada na atmosfera e por enormes paraquedas.



Uma embarcação da SpaceX irá buscá-los no Oceano Atlântico, perto de Jacksonville.



Esta missão, denominada Ax-1, foi organizada pela empresa americana Axiom Space e foi a primeira missão totalmente privada a ir à ISS.



A Axiom comprou o meio de transporte da SpaceX e pagou à Nasa pelo uso de sua estação.



Os quatro membros da tripulação - três clientes que pagaram dezenas de milhões de dólares cada e o ex-astronauta hispano-americano Michael Lopez-Alegría - decolaram em 8 de abril da Flórida.



Eles chegaram à ISS no dia seguinte e deveriam passar apenas oito dias lá.



No entanto, sua partida foi adiada várias vezes na semana passada devido às más condições meteorológicas. Acabaram passando 15 dias na ISS e 17 no total em órbita.



"Obrigado de novo por todo o apoio durante esta aventura, que durou mais e foi ainda mais emocionante que o esperado", disse Michael López-Alegría, comandante da missão, quando partiu.



Junto a ele estavam o americano Larry Connor, na liderança de uma empresa imobiliária; o canadense Mark Pathy, chefe de uma empresa de investimentos; e o ex-piloto israelense Eytan Stibbe, co-fundador de um fundo de investimentos.



Todos os quatro se recusam a ser considerados "turistas espaciais".



Eles alegam ter realizado uma série de experimentos a bordo da ISS, em colaboração com centros de pesquisa e universidades, sobre envelhecimento e saúde do coração, entre outros temas.



O canadense Mark Pathy também passou muito tempo na famosa cúpula de observação da ISS, para fotografar a Terra, segundo o diário de bordo da estação, publicado em um blog da Nasa.



