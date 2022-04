Londres enviará veículos lança-mísseis antiaéreos à Ucrânia

O Reino Unido enviará para a Ucrânia um "pequeno número" de tanques lança-mísseis antiaéreos Stormer, anunciou, nesta segunda-feira (25), o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace.



Em uma intervenção no Parlamento, Wallace assegurou que os mísseis antiaéreos Starstreak prometidos à Ucrânia foram "enviados e utilizados há três semanas para se defender e defender seu território".



Também "posso anunciar à Câmara que daremos um pequeno número de veículos blindados equipados com lançadores para estes mísseis anti-aéreos", precisou o ministro aos deputados.



"Estes veículos Stormer dotarão as forças ucranianas de capacidades antiaéreas diurnas e noturnas de curto alcance", destacou.



Wallace também disse que o Reino Unido estima em "cerca de 15.000 os soldados russos que foram mortos durante a ofensiva" na Ucrânia.



Até agora, o Reino Unido forneceu à Ucrânia 5.000 mísseis antitanque, cinco sistemas de mísseis antiaéreos com mais de 100 mísseis e 4,5 toneladas de explosivos.



A isto se somaram recentemente equipamentos militares no valor de 100 milhões de libras (127 milhões de dólares), 120 veículos blindados, enumerou o ministro.



O chefe do Pentágono, Lloyd Austin, disse na segunda (25) que a Ucrânia pode, caso tenha o "equipamento adequado, ganhar" a guerra contra a Rússia.