Rússia expulsa 40 diplomatas alemães como represália

A Rússia anunciou, nesta segunda-feira (25), a expulsão de 40 diplomatas alemães em represália por uma medida similar adotada, no início de abril, pela Alemanha após o início da ofensiva russa na Ucrânia.



O embaixador da Alemanha em Moscou foi convocado ao ministério russo das Relações Exteriores, onde foi entregue uma missiva informando que "40 membros da missão diplomática alemã na Rússia foram declarados 'persona non grata'", indicou a diplomacia russa em um comunicado.



No informe, as autoridades russas indicaram que se trata de uma "resposta simétrica" a uma decisão similar "abertamente inamistosa" adotada pelo governo alemão em 4 de abril.



A ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, reagiu ao anúncio afirmando, em um comunicado, que a medida não é "justificada", já que os 40 membros da delegação russa expulsos "não trabalharam nem um dia a serviço da diplomacia durante sua estadia na Alemanha".



Nas últimas semanas, vários países europeus, entre eles Alemanha, França, Itália e Espanha expulsaram dezenas de diplomatas russos.



Moscou prometeu responder a cada uma destas medidas e dezenas de diplomatas ocidentais foram expulsos da Rússia.