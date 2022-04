Estátua de mais de 4.500 anos é descoberta em Gaza

Uma estátua de pedra de mais de 4.500 anos, que representa o rosto de uma deusa antiga, foi descoberta no sul da Faixa de Gaza, anunciaram, nesta segunda-feira (25), as autoridades do enclave palestino.



Talhada em pedra calcária, a estatueta, de 22 centímetros de largura e que data do ano de 2.500 a.C., foi descoberta por um agricultor que trabalhava em suas terras em Khan Yunis, indicou o ministério do Turismo e Antiguidades do Hamas, o movimento islamita que governa Gaza.



"A estátua representa a deusa cananeia Anata, que era a deusa do amor e da beleza", indicou em um comunicado Jamal Abu Reda, encarregado da seção de antiguidades no ministério.



O objeto foi descoberto no que anteriormente foi uma importante "rota comercial terrestre para várias civilizações" que viveram na atual Faixa de Gaza, precisou Abu Reda.



Em fevereiro, trabalhadores de uma obra no norte de Gaza descobriram 31 tumbas da época romana, do século I.



Em Gaza, as visitas turísticas de sítios arqueológicos foram limitadas em consequência do bloqueio imposto por Israel em 2007, depois que o Hamas tomou o poder na Faixa de Gaza.



Israel e Egito, países limítrofes da Faixa de Gaza, onde vivem 2,3 milhões de pessoas, restringem fortemente as entradas e saídas para e a partir do território palestino.



No mês passado, o Hamas reabriu uma igreja bizantina do século V, após décadas de obras de restauração, apoiadas por doadores estrangeiros.